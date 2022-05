Perde l’orientamento in bici e finisce in un dirupo, donna salvata a Paulilatino

Ha perso l’orientamento durante un’escursione in bicicletta e si è avventurata per le campagne di Paulilatino, non distante dalla Ss 131, cadendo in un dirupo pieno di rovi. Una donna è stata salvata dai Vigili del fuoco di Oristano. I pompieri, insieme alla polizia, solo riusciti a localizzare la malcapitata in fondo ad un dirupo. La donna, utilizzando una piccola luce, è riuscita a farsi notare dai soccorritori. Dopo una discesa di sessanta metri la poveretta è stata salvata.