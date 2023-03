Perde il marsupio con l’incasso e si inventa una rapina: rider denunciato a Pirri.

E’ avvenuto ieri a Pirri. I carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per simulazione di reato un 26enne di Elmas, rider, con precedenti esperienze giudiziarie. Il giovane, il 12 marzo scorso, ha richiesto l’intervento dei militari poiché, a suo dire, aveva subito una rapina ad opera di due cittadini stranieri in via Riva Villasanta. Gli immediati approfondimenti eseguiti mediante la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ubicato in prossimità del presunto luogo dell’evento, hanno permesso di accertare che non vi era stata alcuna rapina. Una volta scoperto, il ragazzo ha dichiarato ai militari di essersi inventato tutto in quanto aveva smarrito il marsupio con all’interno l’incasso che avrebbe dovuto consegnare al titolare della pizzeria per la quale lavora. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di constatare che in data 7 febbraio ultimo scorso al giovane era stata revocata la patente di guida. Pertanto gli è stata contestata anche la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per guida con patente revocata.