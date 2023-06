Perde il controllo dell’auto e si ribalta più volte fuori strada: ferita una donna

Zeddiani

Soccorsa dal personale del 118 e dai vigili del fuoco

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri a tarda sera lungo la strada Provinciale 9, nei pressi di Zeddiani.

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Renault Clio, che ha sbandato ed è finita fuori strada, ribaltandosi più volte e fermandosi tra i cespugli con le ruote per aria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del comando di Oristano.

L’automobilista è stata soccorsa e portata all’ospedale San Martino. Per il momento non ci sono notizie sulle sue condizioni.

I carabinieri di San Vero Milis hanno effettuato i rilievi di legge e dovranno accertare le cause dell’incidente.