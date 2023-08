Perde il controllo dell’auto e si ribalta in cunetta: automobilista in ospedale

Solarussa

L’incidente lungo la provinciale 9

Un automobilista é rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto alle 17.30 circa lungo la strada Provinciale 9 che collega Solarussa con Siamaggiore.

Per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di una Citroen C3, dopo aver sbandato, si è ribaltato in cunetta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e una unità medica del 118.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano. Non corre pericolo di vita.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. Dovranno ora accertare le cause che hanno provocato l’incidente.