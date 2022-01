L’incidente è avvenuto nella circonvallazione a due chilometri dal paese, Marco Congiu stava rientrando a casa dalla sua famiglia dopo una giornata di lavoro a Giave

La notizia della morte del sessantenne ha sconvolto l’intera comunità. Marco Congiu, originario di Uta, viveva in paese da sempre, da quando cioè aveva sposato una donna di Pozzomaggiore. Un uomo molto conosciuto e stimato per la grande generosità d’animo e la disponibilità verso gli altri che lo avevano portato più volte a impegnarsi nel sociale. Per diversi anni era stato responsabile dell’ufficio postale di Cossoine, poi il trasferimento a Giave. Congiu era stato anche dirigente della squadra di calcio del Pozzomaggiore.

POZZOMAGGIORE. Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente stradale nel quale ieri pomeriggio intorno alle 17 ha perso la vita Marco Congiu, 60 anni, impiegato all’ufficio postale di Giave e residente a Pozzomaggiore. L’uomo era alla guida della sua Bmw Serie 1 quando, per cause che sono ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto che ha cappottato dopo un volo di alcuni metri. L’incidente è avvenuto nella circonvallazione a due chilometri dal paese, Congiu stava rientrando a casa dalla sua famiglia dopo una giornata di lavoro a Giave. Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto dopo che alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme, a ricostruire la dinamica esatta.

Fonte: La Nuova Sardegna

