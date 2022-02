Il conducente, un giovane, è rimasto leggermente ferito

CAGLIARI. Incidente nel cuore della notte, senza gravi conseguenze per l’unica persona coinvolta, alla rotatoria sotto il cavalcavia di Viale Marconi fra Cagliari e Quartu, agli svincoli per Monserrato, Selargius e Quartucciu. Una utilitaria guidata da un giovane è finita dentro la rotatoria, andando a cozzare violentemente contro il grosso palo della segnaletica stradale verticale. Fortunatamente il giovane, portato all’ospedale con un’ambulanza del 118, ha riportato ferire non farvi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che hanno messo in sicurezza l’auto. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail