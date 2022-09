Bauladu

L’incidente è avvenuto sulla Statale 131, nel territorio di Bauladu. Rallentamenti al traffico

Un automobilista è rimasto ferito, per fortuna non gravemente, in un incidente stradale accaduto prima delle 17 lungo la Statale 131.

Per cause che devono ancora essere accertate, l’uomo alla guida di una Toyota Yaris stava percorrendo la discesa di Santa Cristina, in territorio di Bauladu, quando ne ha perso il controllo. L’auto ha sbandato e ha urtato violentemente il guardrail.

L’automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118.

L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polstrada di Macomer, mentre i carabinieri hanno regolato il traffico che ha subito forti rallentamenti in direzione di Cagliari.