Perde il controllo del mezzo, colpisce un’auto e fugge: denunciato un pirata della strada a Baressa

Ieri a Guasila, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura, un 55enne agricoltore di Baressa. Il reato ipotizzato è “fuga dopo sinistro stradale provocato con omissione di soccorso nei confronti della controparte, lesioni stradali e sanzioni amministrativa per velocità non commisurata”.

I militari hanno appurato che il 19 settembre scorso, alla guida di un autovettura Saab, lungo la SP 46, direzione Ussaramanna- Villamar, all’altezza del chilometro 9, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, provocando un incidente che aveva coinvolto un’altra auto che si muoveva nella direzione opposta. Si sarebbe quindi dato alla fuga, abbandonando successivamente il mezzo in campagna e dileguandosi a piedi. Le immediate ricerche condotte dai carabinieri hanno permesso di identificare e rintracciare l’autore del sinistro.