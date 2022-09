Festa all'ufficio postale di Perdasdefogu per una neocentenaria che ha ritirato il suo primo assegno pensionistico a pochi giorni dal raggiunginmento del traguardo di un secolo di vita. Ad Annunziata Stori è stata consegnata una pergamena celebrativa, presenti il direttore provinciale delle Poste italiane di Nuoro, Andrea Madeddu, la direttrice dell'ufficio del paese ogliastrino, Marta Baiu, e l'operatore di sportello Antonio Mario Mameli.

Nata a Perdasdefogu il 16 agosto 1922, Annunziata si è sposata nel settembre del 1952 con Carlo Lai e dal matrimonio sono nati due figli: Mario e Salvatore Angelo. Molto conosciuta e stimata in paese, nonna di 8 nipoti, durante la sua vita si è occupata della famiglia e di una piccola rivendita di pollame.





Fonte: Ansa Sardegna

