Percosse e persecuzioni per la compagna, arrestato. In casa aveva anche un po’ di droga

Cagliari

Diversi reati contestati a un giovane

Percosse e persecuzioni nei confronti della compagna. Non solo: in casa aveva anche droga e bilanciano per la vendita. I carabinieri lo hanno arrestato.

Il provvedimento nei confronti di un giovane di 24 anni di Cagliari finito sotto indagine da parte dei carabinieri della stazione di Villanova, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di arresti domiciliari disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.

Diverse le contestazioni al giovane che ha precedenti: atti persecutori, violenza privata, rapina aggravata e percosse aggravate, nei confronti della compagna di 37 anni.

I carabinieri hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare ed è scattata una denuncia aggiuntiva, perché in casa sua hanno trovato 11 grammi di marijuana suddivisa in più contenitori, oltre ad alcune bustine di semi di canapa indiana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Mercoledì, 15 novembre 2023