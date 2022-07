Percorsi teatrali nel Montiferru dal 29 luglio al 6 agosto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 LUG - Incantesimi nel Montiferru con il 14/o Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno a Santu Lussurgiu. Nove giornate dal 29 luglio al 6 agosto fra spettacoli e laboratori, performance di Teatro da Balcone e "Una Favola al giorno" per i più piccoli. E l'anteprima nazionale di "Io Andersen", il nuovo progetto di Marco Nateri.

Tra i protagonisti Gianfranco Berardi (Premio Ubu 2019) nel "paese nel vulcano" con Gabriella Casolari in "Amleto Take Away"( 6 agosto alle 21.30) propone anche il laboratorio di drammaturgia "Mi sono scritto addosso" (dal 2 al 5 agosto).

Inaugurazione il 29 luglio alle 20 con "Matte Maschere Maccus" tra commedia dell'arte e nouveau cirque con Virginia Viviano e i performer del Teatro Circo Maccus, il 30 si parla di rispetto della natura con "Pesticidio" di e con Pierpaolo Piludu del Cada Die Teatro.

Una favola "nera" contro il femminicidio il 31 con "La sposa Blu" della danzatrice Silvia Battaglio. Il 2 agosto primo appuntamento di Teatro da Balcone, progetto che "abita" le case, vie e piazze del centro storico con brevi pièce fra teatro, musica e danza. S'intitola "Volevo vedere il cielo" il dramma tratto da "Niente, più niente al mondo" di Massimo Carlotto (3 agosto) con Miana Merisi e Michela Cidu dirette da Maria Assunta Calvisi. Marta Proietti Orzella propone insieme con la cantante Stefania Secci Rosa e il chitarrista Fabrizio Lai "Chi ti credi di essere? - A spasso tra un io e l'altro" per una riflessione semiseria sul mestiere dell'attrice. "Tracce-in cammino", uno spettacolo del Theatre en Vol per indagare e riflettere sul cambiamento climatico con Michèle Kramers e Anna Melchiorri (il 5 alle 19), a seguire dalle 22 nuove performances di Teatro da Balcone. Si chiude in bellezza il 6 agosto dalle 18.30 con l'anteprima di "Io Andersen" di e con Marco Nateri dedicato al celebre poeta e scrittore danese, per un viaggio tra le fiabe a misura di grandi e piccini, poi (alle 21.30) "Amleto Take Away" e la festa finale. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna