“Perchè devo pagare per entrare a casa mia?”

Cabras

Ancora discussioni sulle regole della zona a traffico limitato

“Perché devo pagare per entrare in casa mia?” Lo chiede una residente del centro storico di Cabras Anna Loddo, che si rivolge all’amministrazione comunale di Cabras per proporre la gratuità del rilascio dei pass necessari a quanti vivono all’interno della zona a traffico limitato e adoperano una seconda auto.

“Il rilascio del pass ha un costo di 20 euro”, racconta Anna Loddo. “Sino a qualche mese fa il pass aveva validità un anno, adesso tre anni. Ma resta comunque a titolo oneroso e secondo me non è giusto. Tanto più che a noi residenti si chiede questo impegno, ma poi nella zona a traffico limitato si vedono persone che parcheggiano sul marciapiede. Servono più controlli e le regole devono essere rispettate da tutti”.

“In generale”, prosegue Anna Loddo, “ritengo non sia giusto porre queste limitazioni, questi vincoli, quando magari si consente di utilizzare nel centro storico gli infissi in alluminio, come talvolta avviene. Sarebbe stato meglio un intervento per il recupero del centro storico e poi l’applicazione delle limitazioni”.

Domenica, 1° ottobre 2023

