“Perché ad Arborea non vengono più consegnati i sacchetti per i rifiuti?”. La minoranza domanda

Arborea

Presentata un’interrogazione

“Per quale motivo i cittadini di Arborea non ricevono più a domicilio i sacchetti per la raccolta differenziata?”. Questo l’argomento della nuova interrogazione firmata dai consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Arborea”, Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras.

Indirizzata all’Amministrazione comunale guidata da Manuela Pintus e alla cooperativa che ha in gestione il servizio di raccolta, l’interrogazione richiede chiarimenti su quello che ormai sembrerebbe essere un disservizio. “Visto il regolamento sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e gestione degli ecocentri comunali e il contratto d’appalto con la cooperativa di lavoro e servizio “Concordia” di Terralba – peraltro scaduto e soggetto a continue proroghe – si evince che i sacchetti debbano essere forniti dalla stessa impresa che fornisce il servizio”, hanno spiegato i consiglieri nella nota.

Secondo la minoranza, i residenti che si sono rivolti al comune non avrebbero avuto risposte esaustive. “Inoltre, si ritiene ingiusto che i cittadini debbano trovarsi nelle condizioni di dover pagare tasse sempre più salate (Tari) a fronte di sempre minori servizi, come quello della mancata distribuzione dei sacchetti, o della loro consegna soltanto presso la sede della Ex GIL, penalizzando i cittadini residenti fuori dal centro urbano”, hanno aggiunto i firmatari, che chiedono di inserire l’interrogazione tra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale.

“Auspichiamo”, concludono, “che alle domande poste seguano delle risposte chiare, ma soprattutto risolutive del disservizio sinora patito dalla cittadinanza a causa della mancata distribuzione dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata, nonché della modalità di distribuzione affinché quest’ultima possa essere quanto più prossima ai cittadini residenti nel Centro che nelle periferie”.

Martedì, 25 luglio 2023