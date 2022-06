Sono tante le criticità segnalate da Cera, tutte legate alle difficoltà dei commissari straordinari nello svolgimento dei compiti ordinari. “Basti pensare alle lunga sfilza di strade provinciali dell’Oristanese che oramai sono diventate ad alto rischio per gli automobilisti per via della presenza di vere e proprie voragini”, ricorda il consigliere regionale, “oppure alla pericolosissima presenza di erba alta che alla data odierna non è stata ancora tagliata nelle cunette delle strade provinciali, rappresentando un grosso rischio per l’avvio di incendi”.

A Solinas e Sanna il consigliere regionale della maggioranza chiede inoltre “quali azioni e in quali tempi intendono intraprendere delle iniziative per dare piena attuazione alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, considerando che la stessa è stata condivisa e fortemente sostenuta dai territori della Sardegna”.

Emanuele Cera

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail