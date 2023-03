Percepivano il reddito di cittadinanza grazie alle false attestazioni, denunciati in 30

Carbonia

L’operazione dei carabinieri

Secondo quanto accertato dai carabinieri, in 30 percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: per questa ragione sono stati denunciati. Sono accusati di aver presentato all’Inps false attestazioni e di aver percepito indebitamente, in totale, 319.000 euro.

A curare l’operazione sono stati i militari di Carbonia, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

I carabinieri hanno appurato che 14 cittadini stranieri avevano ricevuto il reddito di cittadinanza attestando di essere residenti a Carbonia o fornendo dichiarazioni mendaci circa la nazionalità.

Altre 16 persone, residenti a Carbonia, avevano prodotto false attestazioni circa la loro residenza o avevano omesso di dichiarare condanne o stati detentivi e non avevano inoltre comunicato variazioni circa la loro posizione lavorativa.

