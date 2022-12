Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sempre in tema archeologico e ambientale, un’iniziativa è in programma a Sorradile per domenica 11 dicembre: “Il Cammino dello Spirito”, alla scoperta di diverse chiese rurali come quella di Santa Maria di Turrana, San Giovanni del Bosco, San Nicola di Nurotzo, con una visita al parco archeologico de Su Monte.

Damni – 8 dicembre – una guida turistica attenderà i visitatori al punto di ritrovo, in piazza Municipio, alle 9.30. Prima di avviarsi lungo il percorso, alle 10 ci sarà l’inaugurazione di un bene identitario recuperato, “Sa Omo ‘e su Dottore”: l’ex casetta rurale della famiglia del dottor Efisio Carta è a Lochele. Alle 10.30 partirà la passeggiata lungo l’itinerario ambientale e archeologico, con la partecipazione di Matteo Cara, geografo e autore della guida “Camminare in Sardegna”. All’arrivo, intorno alle 13.30, è previsto un finale enogastronomico nel centro di aggregazione sociale di Sorradile.

Un itinerario ambientale archeologico alla scoperta del lago Omodeo, il suggestivo specchio d’acqua che si insinua tra le vallate del Tirso e del Taloro: un’idea per una passeggiata nel giorno dell’Immacolata. L’iniziativa “Per viottoli e sentieri” è proposta dal Comune di Sorradile, per mostrare le ricchezze di un’area suggestiva nel territorio del Barigadu e del Guilcer.

