Per studenti Ateneo Sassari tirocini in uffici Provincia - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 02 MAR - La Provincia di Sassari e l'Università di Sassari hanno siglato una convenzione che porterà gli studenti dell'ateneo sassarese a svolgere tirocini curricolari negli uffici dell'amministrazione.

L'accordo, presentato questa mattina dall'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois e dal rettore dell'Università, Gavino Mariotti e dalla dirigente provinciale, Vittoria Loddoni.

"Con questo accordo, che credo sia unico in Italia, creiamo un sistema di osmosi fra i due enti. I laureati e i laureandi potranno venire in Provincia per conoscere le dinamiche della pubblica amministrazione. Chi è interessato a un lavoro o a un approfondimento nelle istituzioni pubbliche ha una opportunità per poter migliorare il proprio curriculum e capire quali sono le difficoltà che si possono incontrare in un ente pubblico", ha spiegato Fois.

"Questa è una delle più importanti convenzioni siglate dall'università - ha aggiunto il rettore Mariotti - importante per le opportunità che offre ai nostri studenti. Si crea un sistema che completa il percorso formativo degli studenti: noi li formiamo dal punto di vista teorico, ma la nostra preparazione lascia un vuoto, il vuoto dei rapporti tra lo studente e il laureato e la pubblica amministrazione. La convenzione forma studenti e laureati sulle parte istruttoria burocratica che riguarda il suo lavoro".

L'iniziativa è rivolta agli studenti del dipartimento di Architettura, design e urbanistica e del Dipartimento di Giurisprudenza, e si rinnoverà di anno in anno, senza scadenza prefissata. (ANSA).



