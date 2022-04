PUNTO VERDE: IDEE REGALO PER PASQUA

Da noi non trovate solo fiori e piante! Se cercate un regalo diverso e originale passate a trovarci …

Che ne dite di sorprendere i vostri cari a Pasqua con un regalo unico e originale?

PER PASQUA REGALA UNA SCIVEDDA SARDA, in terracotta di alta qualità realizzata artigianalmente per garantire qualità e resistenza.

Sa Scivedda, era considerato un bene prezioso e veniva tramandata di generazione in generazione.

Rappresentava l’idea di unione famigliare, di festa e di tradizioni da non perdere. Per questo motivo veniva regalata anche come dono di nozze o ereditate dalle famiglie assieme ad altri utensili tipici. Regala per Pasqua “Sa Scivedda” per la preparazione dei tipici dolci di Pasqua: le Pardule (dolci di ricotta).

Il “segreto della nonna” era quello di impastare con le mani per capire la consistenza e “ascoltare la pasta” trasmettendo quell’amore che faceva lievitare tutto come per magia.

