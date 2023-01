Sedilo

A che punto è il piano di monitoraggio? I sindaci incontreranno presto l’assessora regionale dell’Agricoltura

Potrebbero essere i droni e non l’Esercito ad intervenire per arrestare l’emergenza cavallette che da anni interessa l’entroterra sardo e il territorio di Sedilo. I sindaci dei centri colpiti, la maggior parte nel Nuorese, hanno chiesto l’utilizzo dei dispositivi telecomandati, che potrebbero essere impiegati sia nella fase di avvistamento delle neanidi, sia per gli interventi di disinfestazione.

Il via libera dovrà ora arrivare da Laore e dalla Regione. L’agenzia, a cui è stato affidato il coordinamento della lotta alle cavallette, dovrebbe occuparsi del piano tecnico-operativo. Dalla Regione, invece, si attende l’autorizzazione per far volare i droni e far operare i mezzi meccanici nelle aree di privati.

Presto l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, si confronterà con i sindaci dei paesi sotto emergenza. Tra loro c’è anche il primo cittadino di Sedilo Salvatore Pes. “L’assessora si è resa disponibile a incontrarci quanto prima”, ha dichiarato Pes, “è importante non farci trovare impreparati. In provincia di Oristano il problema delle cavallette interessa anche Sorradile e Nughedu Santa Vittoria. Ma se non si interverrà in maniera decisa, quest’anno saranno certamente colpiti tutto il Guilcier e pure il Barigadu. In questa fase è centrale sapere a che punto sia la macchina organizzativa, visto che si dovrà essere operativi tra fine marzo e inizio aprile, quando vengono alla luce le neanidi”.

Lo scorso novembre i sindaci si erano rivolti al Ministero dell’Interno, chiedendo la mobilitazione dell’Esercito. Dal Viminale hanno fatto sapere di non avere la dotazione organica per un intervento diretto contro le cavallette. “Ma siamo pronti a interessarli di nuovo del problema”, ha aggiunto il sindaco di Sedilo, “potrebbero essere un importante supporto per gli avvistamenti in un’area molto estesa”.