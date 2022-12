Per Natale scegli un pensiero unico ed esclusivo da mettere sotto l’albero: regala un’esperienza firmata Doglio.

Scopri il Doglio Christmas Shop, il temporary pop-up dedicato a tutti quelli che per Natale scelgono di regalare un’esperienza unica e sorprendere i propri cari con le gift card da personalizzare dedicate alla raffinatezza, al benessere, al gusto e al grande intrattenimento firmate Palazzo Doglio.

Scegli di regalare una coccola di benessere, con uno dei pacchetti pensati per te da Palazzo Doglio o scopri come personalizzarli

.“Me time” è un wellness program di 120 minuti– 45 euro

.“Benessere e Bollicine” è un wellness program che include un elegante aperitivo al nostro American Bar per due persone– 150 euro

.“Relax in due” è un’esperienza di tranquillità e rilassamento per restituire equilibrio al corpo e alla mente grazie al percorso benessere e ad un massaggio per due persone – 260 euro

Regala un viaggio nel gusto

scegli la nostra proposta o scopri come personalizzarla

Percorso degustazione per due persone, un’esperienza gastronomica di 4 portate ideata dallo Chef Alessandro Cocco – 150 euro

Se sei in cerca di un’idea gourmet da concederti o da regalare ad amici o parenti per le feste di Natale, non perderti i deliziosi panettoni e pandori firmati da Palazzo Doglio!

Regala il grande intrattenimento

scegli un’emozione da mettere sotto l’albero e scopri gli imperdibili eventi in programma a Teatro Doglio e alla Forte Arena per il 2023!

I biglietti sono in vendita nei canali Box Office Sardegna. Una volta acquistati i biglietti, ritira la gift card regalo a Palazzo Doglio o presso la sede Box Office di Viale Regina Margherita 43, a Cagliari.



Regala l’esclusività con la membership card di Palazzo Doglio per un anno di momenti indimenticabili.

Speciale feste, iscrizione annuale gratuita per tutti coloro che sottoscrivono la card nel mese di dicembre.

Non riesci a decidere?

Regala il comfort, regala un credito spendibile all’interno di Palazzo Doglio quando e come si preferisce!





Per maggiori informazioni visita: www.palazzodoglio.com

L'articolo Per Natale scegli un pensiero unico ed esclusivo da mettere sotto l’albero: regala un’esperienza firmata Doglio proviene da Casteddu On line.