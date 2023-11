Per l’Oristanese 68 assunzioni in tre anni nei cantieri di Forestas, ecco dove

Oristano

Timori dei sindacati per un contenzioso fra l’agenzia e l’Inps

Saranno 48 gli operai specializzati che Forestas assumerà nel corso del 2023 nei cantieri della provincia di Oristano. Altri 20 rinforzi arriveranno invece tra il 2024 e il 2025. È quanto prevede il piano triennale delle assunzioni definito dall’agenzia con un accordo attuativo siglato nei giorni scorsi a Campulongu, nella sede territoriale di Forestas, vicino a Massama.

Tra i tanti cantieri da potenziare ci saranno anche Laconi, Morgongiori, Oristano, Santa Giusta, Seneghe, Sorradile, Cuglieri e Narbolia (a altri si dovrebbero aggiungere).

A gestire le assunzioni sarà l’Aspal. Non ci saranno selezioni, ma si andrà per chiamata dagli uffici di collocamento, con prove di idoneità alla mansione scelta.

L’intesa sul piano straordinario di assunzioni è stata siglata alla presenza dell’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Marco Porcu, del direttore generale dell’Agenzia Forestas Antonio Casula e del direttore territoriale di Oristano Ugo Tanchis.

In totale, per il territorio regionale sono previste 635 assunzioni nel corso del triennio. L’accordo è stato sottoscritto da alcuni sindacati e dai sindaci dell’Oristanese nel cui territorio si trovano i cantieri di Forestas.

Le segreterie regionale della Uil Fpl, Fesal e Clares hanno firmato, pur con qualche perplessità. “Le previsioni rischiano di non poter essere pienamente conseguite a causa del contenzioso dell’Inps regionale”, hanno dichiarato all’Agi i segretari Giampaolo Spanu (Uil Fpl), Franco Figus (Fesal) e Gianluca Cinus (Clares). L’istituto pretende da Forestas “il pagamento dei versamenti pensionistici per il personale operativo, con l’applicazione dell’aliquota contributiva stabilita per gli operai agricoli, ma senza lo sgravio previsto per aziende ed enti ricadenti in territori montani e svantaggiati, com’è sempre stato finora”.

Se la tesi dell’Inps prevalesse – spiegano i tre segretari – si determinerebbe “un forte aumento degli oneri sociali a carico dell’agenzia, che imporrebbe di ricalcolare (in riduzione) la capacità assunzionale e i contingenti numerici previsti dal piano”. Fin dallo scorso maggio i sindacati hanno invitato la Giunta regionale a contrastare “in tutte le sedi competenti” la linea sostenuta dall’Inps.

Giovedì, 2 novembre 2023