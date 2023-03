Per le strade di Santadi con una roncola in auto: denunciato un ventenne.

Ieri pomeriggio a Santadi i carabinieri hanno denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un ventenne del posto, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato fermato e perquisito dai militari durante una normale attività di prevenzione generale. Nell’abitacolo della sua automobile i carabinieri hanno rinvenuto una roncola lunga 42 cm di cui 25 di lama. Non è comprensibile perché si vada in giro con un’arma bianca del genere e, soprattutto, farlo costituisce reato. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed è custodito presso la caserma di Santadi in attesa di versamento presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.