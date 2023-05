"Per le strade della storia, Capoterra Monumenti" torna dopo la pandemia

Non è stato semplice riprendere tutto in mano dopo lo stop imposto dalle restrizioni legate la covid-19 ma dopo tanto impegno e lavoro è tutto pronto per accogliere i visitatori all’evento che si terrà il 3 e 4 giugno. “Per la nostra amministrazione è un’occasione davvero importante perché i visitatori che verranno a conoscere i nostri siti potranno capire e apprezzare quanto sia bello, ampio e variegato il territorio di Capoterra. Riscoprire – spiega Donatella Dessì Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Tradizioni – tracce, segni, testimonianze del passato, riappropriandosi delle proprie tradizioni civili e religiose rafforza la propria identità e il senso di appartenenza alla comunità. Personalmente ho sentito forte il desiderio di ricostituire uno stimolo alla tutela e valorizzazione dei Beni culturali e ambientali del nostro territorio. Questa è un’occasione di comune impegno tra le diverse entità territoriali e le istituzioni ma soprattutto una grande occasione di crescita civile e culturale.

L’organizzazione è stata complessa e impegnativa”. Una sinergia di forze tra gli uffici comunali alla Pubblica Istruzione, i Parroci delle Parrocchie di Sant’Efisio Capoterra e Frutti D’oro, i Dirigenti scolastici, docenti e alunni delle scuole Sergio Atzeni, Costantino Nivola e 1° Circolo Didattico, il Ceas Capoterra Laguna di Santa Gilla, la Cooperativa Poggio dei Pini, sotto la Torre loc.Su Loi, il comitato di Santa Barbara e San Girolamo, la Pro Loco, le associazioni e i volontari che a vario titolo saranno presenti per offrire il loro supporto e che si sono resi disponibili per questa importante iniziativa culturale.

“Non escludo che nella prossima edizione, si includeranno nuovi siti culturali sui quali stiamo già lavorando”.