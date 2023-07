Per le lagune sarde manutenzioni idrauliche e piani di monitoraggio delle specie aliene

Cabras

Stamane incontro a Cabras promosso da Legacoop

Le imprese di pesca che gestiscono i compendi ittici sardi, le loro associazioni, i rappresentanti delle comunità locali, della ricerca scientifica e delle istituzioni regionali si sono ritrovati oggi all’ittiturismo Sa Pischera ‘e mar’e Pontis, a Cabras, per parlare di sostenibilità delle lagune dell’isola.

Tanti i problemi, molti comuni: dalla necessità di manutenzioni idrauliche, agli interventi per scoraggiare la proliferazione di specie invasive o alloctone come la mercierella, il giacinto d’acqua, la noce di mare e il granchio blu, passando per i danni causati dai cormorani e gli indennizzi che oggi non sono parametrati alle perdite.

L’incontro, molto partecipato, è stato promosso da Legacoop Sardegna. La mattinata è stata divisa in tre tavole rotonde, che hanno visto impegnati una trentina di relatori.

A tracciare il quadro della situazione è stato, con la sua relazione introduttiva, il responsabile del settore pesca e acquacoltura di Legacoop Sardegna, Mauro Steri, ricordando che nell’isola l’estensione totale delle lagune gestite a fini produttivi è di circa 10.000 ettari, di cui ben 5.600 nell’Oristanese.

Il numero degli occupati nel settore, stando ai dati diffusi da Agris lo scorso anno, è pari a 878 lavoratori, la maggior parte concentrati nei compendi ittici dell’Oristanese e del Cagliaritano.

Tra le richieste avanzate da Legacoop ci sono – oltre alla manutenzione idraulica e al problema dei danni da fauna selvatica ittiofaga – anche l’esigenza di elaborare dei piani di gestione per alcune specie bersaglio come l’anguilla e l’attivazione di piani di monitoraggio per le specie aliene.

Indispensabile, in aggiunta, è ritenuto il potenziamento degli uffici regionali preposti alla gestione delle tematiche relative alla pesca e all’acquacoltura. Dal confronto è emersa anche la necessità di aprire un tavolo di discussione tra tutti i portatori di interesse.

Ha coordinato i lavori il responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Sardegna, Daniele Caddeo. Le tavole rotonde sono state moderate dal presidente di Legacoop Oristano Gabriele Chessa, da Mauro Steri e dal presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori.

Oltre ai rappresentanti delle imprese di pesca che gestiscono i compendi ittici dell’Oristanese e del Cagliaritano erano presenti diversi sindaci, assessori comunali e consiglieri regionali.