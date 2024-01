Narbolia

Con contratto stagionale. Tutte le informazioni utili

A Narbolia, in vista della prossima stagione estiva, l’hotel Is Arenas Resort è alla ricerca di 53 diverse figure professionali da inserire nel proprio organico.

L’azienda offre un contratto stagionale da aprile a settembre (con eventuale proroga) con possibilità di vitto e alloggio (CCNL Turismo). Ecco tutti i ruoli professionali ricercati:

– un magazziniere che si occupi della gestione del materiale in magazzino. L’attività sarà organizzata dalle 9 alle 17. Si richiede esperienza nello stesso ruolo. L’annuncio qui .

– cinque banconieri da bar con esperienza nella mansione e conoscenza fluente della lingua inglese. L’annuncio qui .

– cinque camerieri di ristorante. Richieste esperienza nella mansione e conoscenza fluente della lingua inglese. L’annuncio qui .

– due lavapiatti da inserire in cucina, con esperienza. L’annuncio qui .

– quattro commis di cucina per operare all’interno della cucina della struttura. Si occuperanno di preparare le basi e predisporre la linea per i capi partita; pesare e misurare gli ingredienti; produrre gli elementi decorativi dei piatti; garantire la corretta conservazione degli alimenti; riassettare i locali e i piani di lavoro; pulire e disinfettare gli utensili, i tavoli e le celle frigorifere. Si richiede esperienza nello stesso ruolo. L’annuncio qui .

– due capi partita con esperienza nella mansione. Si occuperanno di coordinare e supervisionare le varie brigate, sincronizzare le preparazioni dei piatti e assicurare l’efficienza di tutto il lavoro di cucina. L’annuncio qui .

– due pasticcieri-cioccolatai. L’annuncio qui .

– cinque massaggiatori in servizio nella spa. L’annuncio qui .

– cinque bagnini che dovranno operare presso le piscine e le spiagge. Si occuperanno di monitorare le attività acquatiche dei bagnanti, prevenire gli incidenti in acqua, soccorrere se necessario i bagnanti in difficoltà, eseguire interventi di primo soccorso, assicurarsi che gli utenti rispettino il regolamento della spiaggia/piscina e, infine, istruire gli utenti sui corretti comportamenti da tenere durante le attività in acqua. Si richiede brevetto, esperienza nel ruolo e conoscenza della lingua inglese. L’annuncio qui .

– dieci facchini. L’attività sarà organizzata su due turni: dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 23, con un giorno di riposo infrasettimanale. Si richiede esperienza nello stesso ruolo e sarà considerata preferenziale la conoscenza della lingua inglese. L’annuncio qui .

– due portieri notturni. Si occuperanno di vigilare sugli ingressi della struttura ricettiva, gestire la reception, rispondere alle esigenze dei clienti e monitorare il sistema di videosorveglianza. Si richiede esperienza nello stesso ruolo e conoscenza fluente della lingua inglese. L’annuncio qui .

– dieci addetti alla reception. Si occuperanno dell’accoglienza dei clienti del resort, check in e check out, gestione telefonate e smistamento, operazioni di cassa, e così via. Si richiede esperienza nello stesso ruolo e conoscenza fluente della lingua inglese. Sarà considerata preferenziale la conoscenza anche della lingua francese e/o tedesca. L’annuncio qui .

Tempo fino al 12 marzo per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina.

Lunedì, 15 gennaio 2024