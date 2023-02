Per la Sartiglia di Oristano anche la mono ambulanza, un monopattino-ambulanza

Oristano

Si chiama Mosè ed è stato messo a punto dall’associazione Sardegna Soccorso Oristano VIDA. Domenica prossima si potrà provare

Sarà presente anche Mosè in occasione della prossima Sartiglia a Oristano. Si tratta di prototipo di “monopattino ambulanza” elaborato su un modello di base già circolante.

A mettere a punto il modello di “mono ambulanza” è l’Associazione, Sardegna Soccorso Oristano VIDA, affiliata A.N.A.S., che tra le varie attività, si occupa anche di supporto al soccorso in occasione di eventi ad elevato affollamento e ad altro rischio sanitario.

Il mezzo è soprannominato Mosè, acronimo di MOnopattino di Soccorso Emergenza, ma in realtà il nome rievoca Mosè, che aprì le acque del mar Rosso.

“Il prototipo lo si presenta in occasione di un evento importante come la Sartiglia che dopo anni difficili, finalmente riparte con entusiasmo coinvolgendo tutto il territorio e richiamando, come nelle edizioni pre-pandemia, numerosi turisti attratti dagli eventi di uno dei più bei carnevali d’Europa”, spiegano Yaima Gonzalez, Elisabetta Matzeu e Lorenzo Salis del direttivo VIDA. “Il monopattino Mosè, grazie all’impiego di segnalatori acustici e luminosi, apre le folle e consente ai soccorritori di farsi strada in quegli ambiti urbani nei quali è possibile esclusivamente l’accesso a piedi. Il mezzo oltre che aprire la strada ai soccorritori, garantisce il trasporto rapido e agevole dei presidi di primo soccorso, in appoggio alle squadre a terra”.

“L’impiego del Mosè consente, in specifici scenari urbani pedonali ad alto affollamento, di ridurre i tempi di intervento per il soccorso”, continuano. “Il Mosè è uno strumento complementare al vasto panorama di presidi che possono essere adottati per il soccorso sanitario, quindi non ha la pretesa di sostituirsi a nessun presidio”.

“L’operatore di soccorso che andrebbe a condurlo, usa un casco di protezione con indicatori luminosi, sistema di comunicazione radio e accessori ad alta visibilità, coordinati con la livrea del mezzo, personalizzabile a seconda dell’evento”, concludono.

Lo strumento all’avanguardia è ancora in fase di test. La presentazione ufficiale è in programma domenica prossima 19 febbraio in piazza Roma. I presenti potranno testare Mosè.

Domenica, 12 febbraio 2023