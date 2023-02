Per la Sartiglia del ritorno tredici stelle e a Oristano un pubblico da record

Oristano

Un minuto di raccoglimento in ricordo della giovane Chiara uccisa ieri dalla madre a Silì

Tredici stelle per la Sartiglia del ritorno, dopo due anni di pausa, a causa della pandemia di coronavirus, e a Oristano un pubblico da record.

La giornata di festa è stata velata dal lutto per la morte della giovane Chiara Carta, uccisa ieri dalla madre a Silì. In apertura della corsa le è stato dedicato un minuto di raccoglimento. In via Duomo poi via alla sfida con la giostra organizzata oggi dal Gremio dei contadini. Un grande protagonista, su componidori Danilo Casula: ha infilzato la prima stella con la spada, ha infilzato la tredicesima e ultima stella con su stoccu. Per lui il riconoscimento delle stella d’oro e gli applausi più che meritati.

La seconda stella della giornata è stata infilzata da un altro componidori, quello che martedì guiderà la Sartiglia del Gremio dei contadini, Giampaolo Mugheddu.

La terza stella l’ha regalata un altro Casula, il fratello de su componidori, Micheal.

Quindi le stelle infilzate da Marco Cardias, Gianluca Manunza, Graziano Pala (uno dei cavalieri che alla Sartiglia quasi mai sbaglia il bersaglio), Alessandro Manca e Salvatore Aru.

La nona stella è stata infilzata da un’amazzone, Emanuela Colombino, dopo di lei Francesco Serra, Alessandro Pinna e ancora un’amazzone Sonia Cadeddu.

In tutto 83 discese alla stella: su componidori Danilo Casula, in chiusura, ha fatto correre con su stoccu anche su secundu Salvatore Montisci e su terzu Bernardino Ecca.