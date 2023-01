Oristano

Le strutture ricettive si preparano in vista del carnevale

La Sartiglia richiama a Oristano tanti turisti sardi, ma anche dal centro-nord Italia e qualche gruppo dall’estero, in particolare dall’Asia, dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. Corsa alla stella e pariglie sono in programma domenica 19 febbraio e martedì 21. La giostra equestre manca nella sua versione integrale dal 2020 e forse anche per questa ragione l’attesa è ancora maggiore.

Registrano il tutto esaurito il centralissimo hotel Duomo, in via Vittorio Emanuele II, e il Gran Torre, nella borgata marina di Torre Grande. “Siamo già al completo”, conferma l’albergatore Paolo Pradelli, “al Duomo abbiamo 10 camere, invece a Torre Grande ne abbiamo 15. I turisti arrivano specialmente da Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ma in città ospiteremo anche un gruppo proveniente dall’Asia”.

“Quest’anno le nostre strutture saranno piene per tutto il periodo della Sartiglia”, fa notare Pradelli. “In passato, capitava invece di avere il sold-out soltanto per un giorno, il sabato. Le prospettive per i prossimi mesi sono buone. A marzo, per esempio, abbiamo già tutto pieno per una settimana, in occasione della tappa del Mondiale di motocross in programma a Riola Sardo. Iniziano ad arrivare anche le prenotazioni per la prossima estate”.

In città tante camere piene anche al Mistral e al Mistral 2. “C’è ancora qualche stanza libera”, dice l’albergatrice Roberta Sanna, “ma abbiamo già un bel po’ di prenotazioni per entrambi gli hotel. Al Mistral 2, per esempio, la percentuale di riempimento nei giorni di Sartiglia è al momento intorno al 70%. In genere però la richiesta aumenta a ridosso della manifestazione, siamo fiduciosi”. La provenienza dei turisti è varia. “Tra gli altri”, conclude Sanna, “c’è un gruppo di ospiti in arrivo dal Friuli Venezia Giulia”.

Saranno tanti i turisti sardi al Mariano IV Palace Hotel. “Le prenotazioni arrivano ogni giorno”, spiega il receptionist Andrea Mele, “al momento i numeri sono molto buoni, speriamo di arrivare al 100% di copertura. Le camere che si affacciano su via Mazzini, con vista sulle pariglie, sono certamente le più richieste. I clienti iniziano a informarsi per la Sartiglia già ad agosto, al punto che in estate cominciamo a vendere prima le camere per carnevale che per capodanno”.

“A farla da padrone sono gli ospiti sardi”, continua Mele, “incide in maniera importante il problema dei trasporti. A febbraio non è semplice arrivare in Sardegna. Qualche cliente arriva dalla penisola, specialmente dalla Lombardia. Dall’estero registriamo invece prenotazioni dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. Gli stranieri, però, sono pochi”.

E se in passato per il turista la visita a Oristano rappresentava spesso una toccata e fuga, quest’anno la vacanza si prolunga. “È una tendenza che stiamo notando anche noi”, conclude il receptionist del Mariano IV Palace Hotel, “mediamente la richiesta è per 3-4 giorni. La sensazione è che l’interesse non sia più per una sola notte”.

Mercoledì, 25 gennaio 2023

