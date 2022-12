Suni

Bufera in Comune: con l’intervento in autotutela saltano anche gli altri contributi

Forti polemiche a Suni per l’approvazione di una delibera di Giunta – poi annullata in autotutela – che per la promozione della sagra del cinghiale destinava 2.000 euro all’associazione Autogestita di caccia Pedrasenta, presieduta dal vicesindaco Raffaele Colomo. Il gruppo di minoranza “Uniti per Suni” guidato dal consigliere Pier Tonio Pinna, in occasione del Consiglio comunale del 30 novembre aveva chiesto l’invio del documento alla Corte dei conti.

“Argomento di discussione”, si legge in una nota firmata dal capogruppo Pinna e dai consiglieri di minoranza Emanuele Ruggiu, Antonio Erre e Caterina Obinu, “è stata la delibera numero 80 dello scorso 17 novembre, con la quale la Giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Falchi, peraltro deficitaria di un componente dopo le dimissioni dell’assessora Giulia Schintu, destinava minimi finanziamenti a vari gruppi associativi: 500 euro per ognuno. E fino a qui nulla di strano. Il problema grosso, invece, è stato rilevato per quanto riguarda la sovvenzione più consistente, quella di 2.000 euro ‘per la promozione della sagra del cinghiale’ all’Autogestita di caccia Pedrasenta, della quale è presidente lo stesso vicesindaco, firmatario con gli altri dell’atto di indirizzo”.

Secondo l’opposizione di tratterebbe di un atto “illegale”. “La delibera”, continuano i consiglieri di minoranza, “con il pretesto della promozione di una sagra da sempre organizzata invece dalla Pro loco, destina fondi senza ragione all’associazione del vicesindaco”. La minoranza lamenta inoltre il fatto che la seduta del Consiglio comunale del 30 novembre non sia disponibile online, sul canale YouTube del Comune.

“Si tratta dell’ennesima figuraccia a carico dell’amministrazione di Suni”, denunciano ancora Pinna, Ruggiu, Erre e Obinu. “Il sindaco Falchi e la Giunta comunale dimostrano di non conoscere le regole basilari legate al conflitto di interesse. Un esecutivo che continua a produrre atti ad personam senza la minima programmazione politica, navigando continuamente a vista nell’ignoranza più assoluta delle leggi legate al funzionamento della macchina amministrativa. Sarebbe stato molto più normale concedere un contributo alla Pro loco, che da anni si occupa della realizzazione della sagra del cinghiale, ma gli atti logici sono lontani dal modo di pensare della Giunta comunale”.

“Con l’annullamento in autotutela della delibera”, conclude la minoranza, “la Giunta ha creato in questo modo anche problemi alle altre associazioni, che vedranno sicuramente arrivare in ritardo le loro sovvenzioni. Restano gli atti, a perenne testimonianza dell’incapacità di un’amministrazione lontana dalla cittadinanza, arroccata nel palazzo, incapace di soddisfare anche i minimi bisogni dei cittadini”.

