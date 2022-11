Milis

Una zona sportiva immersa nel verde con tanti servizi

In occasione della Rassegna dei Vini novelli, a Milis sarà aperto anche il Polo positivo, il centro sportivo in via Roma che di recente ha visto completare un intervento di restauro.

L’impianto, immerso nel verde, dispone di un parco giochi per bimbi e di un’area cani, con un campo da calcetto (anche per partite in notturna), un campo da tennis e – a breve – un rinnovato campo da bocce.

Il centro dispone anche dei servizi di un bar-tavola calda, con un ampio salone.

Il parco e i servizi offerti dal Polo positivo sono fruibili tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.