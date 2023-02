Per la prima volta superato l’80% di raccolta differenziata: Cabras è Comune riciclone costiero

Cabras

Riconoscimento di Legambiente

Cabras si è aggiudicato il premio di Comune Riciclone Costiero, il riconoscimento di Legambiente che ogni anno premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

Il paese lagunare è l’unico Comune costiero premiato per la provincia di Oristano, grazie all’importante risultato ottenuto durante l’anno 2021: aver superato il difficile scoglio dell’80% di raccolta differenziata, percentuale non semplice da raggiungere a causa dell’afflusso turistico stagionale che rende più impegnativo il lavoro di differenziazione del rifiuto.

Questa mattina il sindaco Abis ha ricevuto il premio durante la V edizione dell’Ecoforum Sardegna, organizzato da Legambiente con il patrocinio del Comune di Cagliari, al Parco naturale regionale di Molentargius, alla presenza dell’Assessesore regionale della Difesa dell’Ambiente Marco Porcu e di Annalisa Colombu, presidente regionale di Legambiente.

“Per la prima volta abbiamo superato la soglia dell’80% di raccolta differenziata. Si tratta di un riconoscimento che fa onore a tutta la comunità di Cabras e che evidenzia la bontà del lavoro che stiamo svolgendo con le politiche di tutela ambientale del territorio e del mare grazie alla presenza dell’Area Marina Protetta. Ogni anno l’importante presenza turistica balneare mette a dura prova il sistema organizzativo, con una produzione di rifiuti che sale moltissimo e che è difficile da differenziare, soprattutto nelle spiagge. Il premio è dedicato a tutti i cittadini, alle imprese, in particolare a quelle della ricettività e ristorazione, agli operatori ecologici ai quali va il nostro ringraziamento per la serietà e l’impegno”, ha affermato il sindaco Andrea Abis.

Soddisfatto anche l’assessore all’ambiente Marco Mascia che ha spiegato come “per garantire la raccolta differenziata nelle spiagge dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre, il Comune da anni ha messo in piedi una rete ben strutturata, che prevede il posizionamento dei contenitori suddivisi secondo la differente natura del prodotto, che sia esso umido, plastica, vetro, carta e secco. Durante la stagione estiva, proprio per monitorare costantemente la situazione e garantire un buon servizio, viene incrementato anche il passaggio degli operatori ecologici per il ritiro”.

A Cabras il calendario della raccolta differenziata comprende le zone costiere durante tutto l’anno ed è sempre attiva la convenzione con l’app Junker, scaricabile sullo smartphone, per poter visualizzare il calendario della raccolta differenziata in maniera digitale e in più lingue.

“Abbiamo premiato il Comune di Cabras come Comune Riciclone Costiero 80% per il raggiungimento di questo obiettivo nella raccolta differenziata, con un anno di anticipo rispetto all’obiettivo del Piano Regionale Rifiuti. Un risultato eccezionale per un comune turistico e questo significa che la cultura della sostenibilità è tra gli obiettivi primari della comunità e viene trasmessa anche ai visitatori. Una scelta vincente che, con l’educazione ambientale, ha portato a questa premiazione, dopo quella delle 5 Vele di Guida Blu dello scorso anno”, ha detto Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna.

Venerdì, 10 febbraio 2023