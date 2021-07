Per la meteorologa di Solanas un sabato in diretta su Rai 1

Cabras

Affidate a Margherita Erriu le previsioni del tempo durante la trasmissione Uno Weekend

Appena due mesi fa aveva curato per le reti Rai le previsioni meteo di due tappe del Giro d’Italia, da Castel di Sangro a Rocca di Cambio e da L’Aquila a Foligno. Domani invece Margherita Erriu – originaria di Solanas, piccola frazione del Comune di Cabras, ma da anni residente in Abruzzo – esordirà in diretta su Rai 1. La meteorologa si occuperà delle previsioni del tempo per Uno Weekend, appuntamento mattutino del fine settimana con Anna Falchi e Beppe Convertini.

La trasmissione avrà inizio alle 9 e terminerà alle 10.30. Erriu interverrà in diretta intorno alle 10.25.

Da tre anni la giovane di Solanas collabora con la Rai. Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo “De Castro” di Oristano, ha studiato Fisica alla Sapienza di Roma, poi si è trasferita a L’Aquila, dove ha seguito il corso di laurea magistrale in Fisica dell’atmosfera.

La meteorologa si occupa in particolare delle previsioni del tempo per Buongiorno Regione, in onda su Rai 3 Abruzzo, del giornale radio abruzzese di Radio Rai e di Rai Isoradio, il canale nazionale dedicato alle notizie di info-mobilità.

Venerdì, 9 luglio 2021

Se ritieni che questa notizia possa essere integrata con ulteriori informazioni o con foto e video inviaci un messaggio al numero Whatsapp 331 480 0392