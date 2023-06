Per il sindaco veterano a Villanova Truschedu una vicesindaca di 25 anni

Villanova Truschedu

Fatta la Giunta, venerdì l’insediamento del Consiglio comunale

Villanova Truschedu ha la sua nuova Giunta comunale. Ad affiancare il sindaco Claudio Palmas, 72 anni, saranno la vicesindaca Alessia Secci, 25 anni, tirocinante all’Aci a Oristano, e gli assessori Sandro Putzolu, 50 anni, responsabile di un impianto fotovoltaico e già vicesindaco per 10 anni, e Stefania Lepori, 34 anni, operatrice socio-sanitaria.

In particolare, Secci si occuperà di Bilancio e Turismo, Putzolu di Sport, Verde pubblico e Rapporti con le associazioni e Lepori avrà le deleghe a Servizi sociali, Cultura e Politiche giovanili.

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale si terrà venerdì prossimo, 9 giugno, alle 19. Troveranno posto tra i banchi della maggioranza anche Augusto Pischedda, Ernesto Pisu, Maria Teresa Burrai e Andrea Deidda, eletti nella lista del sindaco.

Ci saranno poi tre consiglieri di minoranza: Emanuele Mele, Beatrice Secci e Francesco Obinu.

“Stiamo già lavorando”, ha dichiarato il sindaco Palmas, che in passato era già stato primo cittadino per 15 anni. “Proprio in queste ore una ditta sta pulendo le strade del paese. Inoltre, dovremo fare attenzione ai bandi, rappresentano un’importante opportunità di sviluppo. Tra i progetti già finanziati voglio citare quello dell’ampliamento della struttura per gli anziani, finanziato dalla Regione tramite l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Il progetto è quasi pronto”.

