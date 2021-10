Sarà un’importante occasione per confrontarsi sulle opportunità e le azioni da intraprendere per rafforzare il tessuto produttivo locale e valorizzare adeguatamente le risorse delle comunità coinvolte nel nascente distretto rurale “Giudicato di Arborea”.

Per la sindaca di Uras Anna Maria Dore occorre “definire azioni per la valorizzazione dei prodotti tipici, in particolare quelli dolciari”.

“Occorre saper cogliere le opportunità”, ha detto Iembo, “organizzandosi in rete per valorizzare le specificità dalle comunità.

Numerosi gli interventi delle imprese e delle associazioni di categoria presenti. Giovanni Iembo, un giovane operatore di Villaurbana, sostenitore convinto del processo, ha evidenziato che si tratta di una sfida importate per il territorio e per le sue imprese.

