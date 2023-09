Per i cent’anni dalla nascita di mastru Salis due giornate di studio a Santu Lussurgiu

Santu Lussurgiu

Ultimi incontri organizzati dal Centro di cultura per l’educazione permanente

A settembre si celebra il centenario della nascita del maestro Francesco Antonio Salis. E il Centro di cultura per l’educazione permanente UNLA di Santu Lussurgiu, per ricordarlo, ha organizzato nel corso di quest’anno un ciclo di incontri che si concluderanno sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, in occasione della due giorni dedicata a su mastru, come Salis veniva chiamato da tanti.

Sarà un occasione per ricordare l’appassionato animatore culturale e il suo grande impegno per lo sviluppo della comunità lussurgese e creare uno spazio di confronto con il passato per progettare il futuro.

Due i temi che accompagneranno rispettivamente le giornate conclusive: per sabato 30 settembre, dalle 9.30 alle 18, il tema scelto è “Il Centro di cultura e il suo ruolo in una comunità in continua trasformazione”. Domenica 1° ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, si ragionerà invece su “Il museo luogo di conservazione di oggetti ma anche luogo di partecipazione”.

Sabato 30 settembre coordinerà i lavori Marcello Marras, direttore del Centro servizi culturali UNLA di Oristano. Ad aprire, gli interventi di Mimi Salis, figlia del maestro Salis; Maria Arca, dirigente del Centro di cultura UNLA di Santu Lussurgiu; Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu; e Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Seguiranno poi gli interventi d: Vitaliano Gemelli, presidente Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo; Francesco Porcu e Antonio Bellinzas, collaboratori del Centro di cultura di Santu Lussurgiu; Giacomo Mameli, giornalista e scrittore.

Dopo la pausa per il pranzo, si riprenderà alle 16 con la presentazione del libro di Antonio Pinna “Francesco Salis. Un maestro per la comunità”. Dialogano con l’autore Antonio Bellinzas, Francesco Porcu e Marcello Marras. Seguiranno infine delle testimonianze a cura degli ex collaboratori e volontari del Centro di xultura di Santu Lussurgiu.

Per la seconda giornata, domenica, 1° ottobre, il docente dell’Università di Cagliari Felice Tiragallo coordinerà gli interventi di Marco Mulas, dell’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico; di Alessandra Broccolini della Società italiana per la museografia demoetnoantropologica; di Monica Stochino della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna; di Alberto Merler, sociologo e scrittore; e di Bachisio Bandinu; antropologo e scrittore.

Verrà poi presentata la Piattaforma mentore, con i referenti del progetto. L’intervento di chiusura sarà affidato a Vitaliano Gemelli, presidente Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo.

Accompagnerà le due giornate di studio il coro di Santu Lussurgiu Su Cuncordu ‘e su Rosariu.

Francesco Antonio Salis. Maestro alle elementari, fondatore in paese del Centro di cultura per l’educazione permanente, direttore del primo museo etnografico della Sardegna, Salis – che per tutti era su mastru – si impegnò strenuamente per la crescita socioculturale del paese del Montiferru. Per 50 anni ha dedicato vita e fatica al Centro di cultura, curando la formazione intellettuale di intere generazioni e rendendosi protagonista di un’esperienza di educazione permanente fra le più significative in Italia, che gli valsero l’assegnazione del Premio Unesco nel 1967. È stato inoltre l’ideatore nel 1976 del Museo della tecnologia contadina di cui, sino alla sua scomparsa, è stato la voce narrante.

Venerdì, 22 settembre 2023