La proposta, aperta ai bambini residenti nel Comune di Cabras, quest’anno si presenta rinnovata, in quanto oltre alle attività ludiche che si terranno nella sede operativa di via Amsicora, prevede anche giornate di mare.

Il Comune di Cabras ha varato il progetto per la ludoteca estiva per i minori da 3 a 6 anni, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali.

L'assessore Laura Celletti

Il periodo di attivazione partirà presumibilmente dal 4 luglio e terminerà il 5 agosto. I bambini parteciperanno alle attività dal lunedì al venerdì con ingresso dalle ore 8.30 alle 09.00 e uscita tra le 12.30 e le 13.00.

Il Progetto prevede la partecipazione fino a un massimo di 50 minori residenti a Cabras. Qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere inferiore i termini per le iscrizioni potranno essere prorogati, mentre in caso di numero superiore sarà data priorità ai richiedenti con l’ISEE minore e fino alla concorrenza di 50 posti.

I genitori, provvederanno ad accompagnare e riprendere i propri figli dalla località di mare nei giorni dedicati.

La programmazione si suddividerà in cinque settimane e prevede l’accoglienza, riconoscimento dell’ambiente, l’acquisizione delle nuove regole di convivenza, giochi, balli e canti per riscoprire la gioia di stare insieme e il mare, due volte a settimana, nella marina di Torregrande, con appoggio in una struttura idonea.

I bambini saranno accompagnati da educatori, coordinatore pedagogico e bagnino per le giornate in cui si andrà al mare.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata entro le ore 12.00 di giovedì 30.06.2022 tramite presentazione diretta all’ufficio protocollo – Piazza Eleonora n. 1 – Cabras, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, oppure tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con oggetto “Iscrizione ludoteca estiva”, da una PEC riconducibile al genitore; in tal caso dovrà essere sottoscritta dal richiedente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo.

Le tariffe di partecipazione variano sulla base della dichiarazione Isee e l’avviso e la modulistica sono scaricabili nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune di Cabras.

Venerdì, 24 giugno 2022