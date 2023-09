“Per grazia ricevuta. San Costantino”: salvaguardia degli ex voto del santuario di Sedilo

Sedilo

La Soprintendenza presenta i primi risultati del progetto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i funzionari della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari saranno a Sedilo per presentare il progetto di salvaguardia della collezione di ex voto del Santuario di Santu Antine, nelle campagne del paese.

Dalle 17, nel santuario di San Costantino e poi Museo del Territorio i presenteranno quanto finora intrapreso e le probabili, ulteriori iniziative di valorizzazione della collezione da concordare con la Diocesi, il Comune, le Associazioni del territorio e la comunità dei fedeli, in un’azione congiunta di salvaguardia e trasmissione alle generazioni future del ricco tesoro di testimonianze di fede.

L’iniziativa, denominata “Per grazia ricevuta. San Costantino” è stata avviata nel mese di giugno dello scorso anno, a opera delle due Aree Funzionali Patrimonio Demoetnoantropologico e Patrimonio Storico-Artistico.

In attesa del completamento dei lavori di restauro del santuario, solo parte della vasta collezione è al momento alloggiata presso i suoi locali. Per non sottrarre alla vista dei fedeli il prezioso patrimonio votivo, gli ex voto più recenti sono stati temporaneamente portati presso il vicino Museo del Territorio.

Una selezione della collezione storica è stata invece già ricollocata presso la controfacciata del santuario, appena restaurata, in tempo per le celebrazioni religiose in onore del Santo e dell’Ardia.