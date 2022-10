La memoria promossa dalla giornata nazionale è intesa come un “paesaggio” identitario, che unisce le generazioni in un percorso ampio alimentato dalla capacità di leggere i fatti, le persone, i luoghi e gli oggetti che compongono la storia, arricchendo i documenti che vengono dal passato grazie allo sguardo e al senso critico.

La Fondazione Mont’e Prama, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Cultura della Regione Sardegna e il Comune di Cabras, aderisce alla celebrazione della prima Giornata nazionale “Giovani e Memoria” e il prossimo lunedì 31 ottobre garantisce agli under 35 la possibilità di accedere gratuitamente al sito archeologico di Tharros, alla torre spagnola di San Giovanni di Sinis e al Museo civico di Cabras.

Anthony Muroni

Nadia Canu - Foto Ufficio Stampa Fondazione Mont'e Prama

Andrea Abis

Fonte: Link Oristano

