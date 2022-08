San Teodoro

Icimar e Consulta intercomunale contestano le scelte linguistiche per i distributori automatici

Da San Teodoro, l’Istituto delle Civiltà del Mare sfida l’ENI: non è possibile che in Gallura chi fa il pieno nei distributori automatici della compagnia debba sentire le istruzioni solo in italiano o in lingua sarda logudorese.

In una nota diffusa insieme alla Consulta Intercomunale Gallura, l’Icimar contesta le scelte fatte per le Eni Live Station: “I dirigenti dell’Eni menano vanto in internet della decisione adottata e ritengono, probabilmente, di aver fatto cosa grata a tutti i sardi, ma così non è. I galluresi parlano un’altra lingua e si aspettano che l’Eni rivisiti il programma e inserisca anche il testo in lingua sarda gallurese”.

Da sempre impegnate nella promozione e nella valorizzazione della lingua e della cultura gallurese, Icimar e Consulta invitano l’Eni a “porre rimedio alla ‘svista’, nel rispetto di un plurilinguismo che caratterizza profondamente la Sardegna”.

E in chiusura una frecciata verso un bersaglio diverso: ”Non sarebbe male se, nell’occasione, anche i sindaci della Gallura facessero sentire la loro voce”.

Venerdì, 19 agosto 2022