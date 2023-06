Per far crescere il basket giovanile insieme cinque società da Terralbese, Parte Montis e Medio Campidano

Terralba

L’iniziativa vede in prima linea Saab Terralba, Basket Mogoro, Vitalis San Gavino, Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga ed Eos Sport Guspini

Hanno deciso di unire le forze per far crescere le giovanili e i talenti della pallacanestro del territorio. Il progetto vede protagoniste cinque storiche realtà del basket del Terralbese, del Parte Montis e del Medio Campidano.

L’iniziativa è stata sposata dalla Saab Terralba, Basket Mogoro, Vitalis San Gavino, Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga ed Eos Sport Guspini.

“Queste società”, si legge in una nota, “si sono unite sotto un unico intento, quello di far crescere sportivamente i ragazzi, coinvolti nel miglior modo possibile, offrendo loro uno staff tecnico di primo livello, guidato da un direttore tecnico di livello nazionale”.

Cuore del progetto sarà il minibasket, senza dimenticare le altre formazioni giovanili. Il progetto mira a creare squadre omogenee, coinvolgendo i giovani atleti che oggi sono legati alle cinque società.

“Si giunge alla firma di questo sodalizio, dopo un anno sportivo, quello passato, di collaudo, dove si è iniziato a formare i primi gruppi e intensificare gli allenamenti in condivisione, capendo che solo questa strada può portare a importanti miglioramenti sia in maniera individuale che di gruppo. Queste società”, conclude la nota, “orgogliose di aver raggiunto un accordo che le legherà per i prossimi anni, intendono ora promuovere il loro progetto aprendo le porte a chiunque ne voglia entrare a far parte, in modo da poter competere con realtà numericamente molto superiori a questo territorio”.

