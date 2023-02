Per evitare una carcassa di volpe si scontra con un’altra auto e muore sul colpo

Carbonia

Ferita una donna, in codice rosso all’ospedale

Drammatico incidente nella serata di ieri: un uomo è morto dopo essersi scontrato con la sua auto contro un veicolo che veniva in senso opposto, in seguito a un’azzardata manovra per evitare la carcassa di una volpe sulla carreggiata.

La vittima si chiamava Marco Gessa, aveva 38 anni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 2, all’altezza dello svincolo Corongiu, vicino Carbonia.

Gessa guidava una Lancia Ypsilon che ha invaso la corsia opposta finendo contro un Fiat Doblò guidato da una studentessa di Iglesias.

L’uomo a causa delle ferite riportate è morto mentre la donna è stata trasportata da personale del 118 in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Non è in pericolo di vita.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.

-segue-

Giovedì, 9 febbraio 2023