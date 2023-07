Per combattere lo spopolamento un negozio di alimentari: l’esempio di Sagama e della Cas

Il primo scontrino alla cassa del nuovo negozio della Cas a Sagama è stato staccato al sindaco Giovannantonio Cuccui . Per la cronaca, ha acquistato una confezione di pane “pistoccu” della ditta Dettori, azienda del vicino paese di Flussio, altro esempio di caparbietà e lungimiranza imprenditoriale, non a caso presente stamane a Sagama col dirigente Angelo Masala .

Stamane il negozio ha aperto i battenti. Cerimonia ufficiale con tanto di taglio del nastro e discorsi di circostanza. Il primo della presidente della Cooperativa allevatrici sarde Pieranna Calderaio , con a fianco il direttore Massimo Ferniani : anche per la Cas è stata una giornata importante, perché, non solo partecipa a un’iniziativa che ha un’innegabile e rilevante valenza sociale, ma anche perché ha inaugurato il suo trentesimo punto vendita e continua nel programma di espansione e rafforzamento sul territorio del Centro Sardegna.

L’amministrazione ha allestito i nuovi locali dentro il caseggiato e per tre anni avrà le risorse necessarie a garantire il posto di lavoro di un addetto che gestirà il negozio, aperto per mezza giornata, dalle 8.30 alle 12.30. La Cooperativa allevatrici sarde è stata scelta come partner commerciale e ha piazzato la sua insegna, dopo aver partecipato a una selezione pubblica indetta dalla stessa amministrazione.

Il Comune ha messo a disposizione questi spazi. L’amministrazione guidata dal sindaco Giovanniantonio Cuccui ha partecipato al bando della Regione contro lo spopolamento dei piccoli paesi dell’interno e ha proposto il progetto. L’obiettivo era riavere un negozio, un servizio essenziale in una comunità fatta soprattutto di anziani. Da Cagliari è arrivato il via libera e soprattutto il contributo.

Oggi è stata una giornata importante a Sagama, piccolo paese sul lembo della Planargia e ai piedi del Montiferru, con appena 180 abitanti distribuiti in una cinquantina di famiglie: è stato inaugurato un nuovo negozio di generi alimentari. Da ormai quattro anni in paese non ce n’era più uno. E a Sagama è stata quasi una festa. Lungo il corso Vittorio Emanuele anziani e giovani alla scoperta del punto vendita che la Cooperativa allevatrici sarde ha aperto in un locale ricavato nel caseggiato della vecchia scuola primaria, chiusa da tanti anni, perché i bambini e i ragazzi di Sagama, sempre di meno, frequentano ormai nel vicino plesso di Scano di Montiferro.

guarda tutte le foto

20

Quello di Sagama secondo gli amministratori è probabilmente il primo progetto del genere mandato avanti in Sardegna e si inserisce in una serie di iniziative analoghe che il Comune negli anni sta realizzando. Le racconta il sindaco Giovannanatonio Cuccui e con lui la sua vice Arianna Biddau e l’assessore Giacomo Obinu. A Sagama il Comune ha acquistato un edificio, lo ha riattato e poi lo ha affittato alla locale farmacia a un prezzo più che vantaggioso, in modo tale da mantenere comunque questo importante presidio sanitario. Discorso analogo per l’ufficio postale aperto tre mattine a settimane. E anche il bar del paese era nato negli anni scorsi grazie al bando del Comune che incentivava le nuove imprese e l’occupazione.

Non solo. A Sagama sono riusciti a realizzare nella vecchia casa parrocchiale una comunità alloggio che oggi ospita 16 anziani (la maggior parte non sono del posto) e occupa 15 addetti. E a Sagama hanno aperto anche un piccolo ma ricchissimo museo: contiene arredi e vestiari sacri, a testimoniare la storia di quella che tanti secoli fa fu una sede vescovile. E’ un vanto in questo paese che negli anni ottanta ha cominciato a spopolarsi e dove da gennaio scorso ancora non è nato un bambino. Ora, però, ha nuovamente il suo negozio di alimentari. Un progetto che si può considerare una buona pratica da prendere ad esempio in altri piccoli paesi della Sardegna (sono sempre di più), dove anche gli elementari servizi vengono a mancare, alimentando proprio il fenomeno dello spopolamento.

Mercoledì, 19 luglio 2023