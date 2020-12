Per Capodanno torna la zona rossa: ecco le regole da rispettare

Tutta l’Italia ridiventa zona rossa in vista del Capodanno. Da oggi scattano nuove limitazioni agli spostamenti all’interno dei comuni e chiusure per alcune attività commerciali. Questa notte il coprifuoco inizierà come sempre alle 22 e terminerà in via eccezionale alle 7 di domani. Poi si tornerà agli orari consueti, dalle 22 alle 5 del mattino.

Sino a domenica per tutti gli spostamenti è necessario compilare l’autocertificazione (scarica qui il modulo). Ci si potrà spostare soltanto all’interno del proprio comune, esclusivamente per esigenze di lavoro, salute o necessità.

Sono esentati i residenti in comuni con meno di 5.000 abitanti, che potranno spostarsi fino a 30 chilometri da casa, ma non potranno recarsi nei capoluoghi di provincia.

Sono aperti supermercati, alimentari, tabacchi, edicole, parrucchieri, ferramenta, negozi di computer, librerie, cartolerie, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi, farmacie, parafarmacie, profumerie, fiorai, lavanderie, tintorie, pompe funebri e negozi per animali. Serrande abbassate per i centri estetici.

Bar e ristoranti potranno lavorare solo con l’asporto, fino alle 22, e le consegne a domicilio, anche oltre le 22.

Sì alle messe, ma in una chiesa non lontana dalla propria abitazione. È concesso uno spostamento al giorno, all’interno della propria regione, per far visita a parenti e amici. Si dovrà però rientrare a casa entro le 22. La regola vale per un massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni, i disabili e le persone non autosufficienti. Due persone è anche il limite di non conviventi che è possibile ospitare nella propria abitazione.

È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione e attività fisica all’interno del territorio comunale. Sarà consentito anche raggiungere le seconde case, restando però all’interno della propria regione.

Tutte le regioni si ricoloreranno d’arancione soltanto lunedì, ma il 5 e 6 gennaio sarà di nuovo lockdown.

Giovedì, 31 dicembre 2020

