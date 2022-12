Per Capodanno 2023 cambia il traffico nella zona del Municipio di via Roma: ecco la nuova rivoluzione

Per Capodanno 2023 cambia il traffico nella zona del Municipio di via Roma,

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni per i festeggiamenti del Capodanno, a partire dal 26 dicembre 2022 e sino al 2 gennaio 2023 la circolazione veicolare nell’area circostante il Municipio di via Roma subirà temporanee modificazioni, così come previsto nell’ordinanza dirigenziale n. 2551/2022.

Pertanto, dalle ore 6 di lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 24 di lunedì 2 gennaio 2023:

divieto di sosta con rimozione forzata nel Largo Carlo Felice, su ambo i lati del tratto compreso tra l’intersezione con la via Del Mercato Vecchio e la via Roma;

divieto di transito e chiusura alla circolazione del Largo Carlo Felice, nel tratto compreso tra la via Roma e il Lungomare 11 Settembre;

direzioni consentite diritto e sinistra nella via Roma, direzione piazza Deffenu, intersezione Largo Carlo Felice;

direzioni consentite diritto e destra nella via Roma, direzione viale Trieste, intersezione Largo Carlo Felice;

direzioni consentite destra e sinistra nel Largo Carlo Felice, intersezione via Roma nella medesima direzione;

limite massimo di velocità di 30 Km/ora nella via Roma lato portici, direzione Poetto;

revoca del divieto di transito agli autobus nella via Roma lato portici direzione piazza Deffenu;

revoca del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nella via Roma lato portici, direzione piazza Deffenu;

riduzione di carreggiata nella via Roma direzione piazza Deffenu, tratto antistante piazza Matteotti con larghezza residua di 7 metri.

Inoltre, dalla mezzanotte di mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 24 di lunedì 2 gennaio 2023: