Per Alessia Orro niente preolimpico in Polonia con le azzurre del volley

Cavalese

La palleggiatrice di Narbolia lascia il raduno, ufficialmente per problemi fisici

Una nuova tegola per la nazionale femminile di pallavolo: Alessia Orro non parteciperà al torneo di qualificazione olimpica di Lodz, in Polonia, che manderà due squadre a Parigi 2024.

La palleggiatrice di Narbolia lascerà domani il ritiro azzurro a Cavalese, a causa dei postumi di un trauma cranico subito in campo a Bruxelles, durante la finale per il terzo posto agli Europei, persa con un secco 0-3 contro l’Olanda.

La rinuncia è stata decisa nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali fatti nei giorni dopo l’incidente siano risultati negativi.

Con le polemiche sulle scelte del tecnico Davide Mazzanti e la rinuncia di Paola Egonu, questa nuova defezione sta suscitando dubbi e commenti di ogni genere sui social.

Mercoledì, 30 settembre 2023