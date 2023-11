Per 14 anni ha lavorato in Sardegna e avviato imprese con una falsa identità

Quartu Sant’Elena

Scoperto dai carabinieri, aveva tre passaporti e due patenti rilasciati in Lituania



Giunto in Sardegna nel 2009, ha trascorso gli ultimi 14 anni nell’isola sotto falsa identità. Un uomo di 42 anni di origine ucraina, finito sotto indagine per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato trovato in possesso di tre passaporti lituani falsi (uno ancora valido) e di due patenti ugualmente rilasciate in Lituania, apparentemente valide. Per questa ragione è stato arrestato in flagranza di reato: dovrà rispondere di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

I documenti falsi riportavano il nome corrispondente all’identità con la quale l’uomo era arrivato in Italia. Con quello aveva ottenuto permesso di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità italiani, divenendo in sostanza un’altra persona.

In Sardegna il quarantaduenne ha lavorato come libero professionista nel settore dell’edilizia e del commercio con l’estero. Ha aperto negli anni alcune ditte, avviate – secondo i carabinieri – con finanziamenti che sarebbero stati ottenuti sempre con la falsa identità.

I militari stanno ora cercando di ricostruire il passato dell’uomo e di scoprire quale sia il suo vero nome.

Come richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ieri è stato convalidato l’arresto nel corso del giudizio con rito direttissimo.

Lunedì, 13 novembre 2023