Pentimento dopo quattro anni: “La badante che aveva derubato mia madre ha restituito tutto”

Oristano

In lacrime ha bussato alla porta dell’anziana signora che l’aveva accolta come una figlia

Una notizia di cronaca come tante: un’anziana donna derubata da una persona per la quale aveva totale fiducia. Ma è diventata una storia a lieto fine, con pentimento e perdono.

È successo in un paese dell’Oristanese: fuggita dopo un furto di circa 2.000 euro ai danni della propria assistita, commesso quasi quattro anni fa, una badante straniera ha deciso di tornare in Sardegna e restituire tutto, con tante scuse.

“I fatti risalgono alla fine del 2019”, ha raccontato a LinkOristano una lettrice. “All’epoca mia madre – ottantenne e costretta su una sedia a rotelle – era assistita da una badante straniera alla quale era davvero molto affezionata: le regalava dei dolci fatti a mano, delle uova fresche e aveva piacere di invitarla a pranzo in tutti i giorni di servizio”.

Dopo qualche mese, però i primi sospetti. “A un certo punto mia madre si è accorta che i soldi della pensione erano sempre meno, tanto che a stento riusciva ad arrivare a fine mese e a far quadrare i conti. Ha quindi iniziato a sospettare della badante”, ha continuato a raccontare la figlia. “Da qui la decisione di installare un microcamera in casa per scongiurare ogni sospetto”.

Ed ecco l’amara scoperta. “Nel primo giorno di riprese, la signora ha aperto il portafogli di mia madre, ha prelevato una banconota, ma l’ha subito rimessa a posto. Questo ha però alimentato i sospetti di mia madre, tanto che il giorno successivo ho quindi deciso di rimanere a casa con lei per controllare di persona”, aggiunge la figlia. “Purtroppo ho visto la signora rubare ben 100 euro e ho deciso di affrontarla, intimandole di rendere i soldi e minacciando di chiamare i carabinieri. Abbiamo quindi sporto denuncia e archiviato questa spiacevole storia”.

La badante era sparita ma nei giorni scorsi, dopo anni, un colpo di scena. “Mia madre ha sentito bussare alla porta e, con sua somma sorpresa, si è trovata di fronte proprio la badante che l’aveva derubata. La signora ha iniziato a scusarsi, in lacrime, e a dire che in tutti questi anni ha lavorato sodo per poter mettere insieme quanto aveva rubato a mia madre, non riuscendo a vivere con il senso di colpa. Raggiunta la cifra, è saltata su un aereo ed è tornata qua in Sardegna per incontrare mia madre”, prosegue il racconto. “Poi ha reso i 2.000 euro che le aveva sottratto, scusandosi ancora per il suo comportamento nei confronti di una persona che l’aveva trattata quasi come una figlia”.

Una storia a lieto fine, dunque. “Mia madre è molto felice dell’epilogo di questa triste vicenda. Era rimasta davvero scossa, non solo per il furto, ma anche per la fiducia tradita”, ha concluso la figlia. “Per lei è stato bello vedere che le sue buone azioni per una volta sono state ricompensate con un gesto di scuse sincere. Ora cercheremo di ritirare quella vecchia denuncia”.

Lunedì, 5 giugno 2023