Villasalto

Era agli arresti domiciliari e dovrà rispondere anche di evasione

Alla fine i carabinieri sono riusciti a calmarlo e a riportarlo a casa, ma qualche bicchiere di troppo è costato a un pensionato di Villasalto una denuncia per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza.

L’uomo – 75 anni – non avrebbe dovuto uscire da casa , invece era per strada e inveiva contro i passanti. Ricevuta una chiamata, i carabinieri della stazione di Villasalto l’hanno raggiunto e hanno tentato di calmarlo e convincerlo a tornare a casa, ma il pensionato chiaramente aveva aveva bevuto e non voleva sentire ragioni.

Prendendolo sottobraccio, i militari sono riusciti comunque a riportarlo nell’abitazione dalla quale tecnicamente era evaso. Qui però l’uomo si è divincolato, ha afferrato un bastone in giardino ed è tornato per strada, dirigendosi con atteggiamento minaccioso verso alcune persone che si trovavano nella vicina via Caprera.

A questo punto i militari l’hanno bloccato, hanno sequestrato il bastone e l’hanno riportato a casa. La vicenda si è chiusa con una denuncia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Lunedì, 1° agosto