Serramanna

Avrà bisogno di un mese di cure

Una pensionata è stata investita da un’auto mentre andava in bicicletta ed è stata portata in ospedale a Cagliari in codice rosso. Per fortuna ferite e contusioni si sono rivelate meno gravi di quel che sembrasse in un primo momento e non è stato necessario il ricovero.

L’investimento è avvenuto ieri a Serramanna, in via Fratelli Cervi.

La donna, che ha 76 anni, è stata urtata e gettata a terra da una Fiat Bravo condotta da un operaio di 56 anni, che arrivava dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza del 118 e – per i rilievi – i carabinieri della stazione di Guasila.

La donna ferita è stata medicata al Pronto soccorso del “Brotzu” di Cagliari per diversi traumi ed è stata poi dimessa, con una prognosi 30 giorni di cure.

Lunedì, 2 gennaio 2022