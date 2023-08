“Pensavo di aver investito un animale”: va dai carabinieri dopo l’incidente con il monopattino, automobilista denunciata

Oristano

Intanto era stata identificata grazie ai frammenti di un fanale dell’auto e ad un video girato in via Cagliari

Una donna che vive a Zerfaliu era al volante dell’auto che domenica notte ha investito un ragazzo di Nuraxinieddu che viaggiava su un monopattino, lungo la strada provinciale 18.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano l’hanno denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Oristano per omissione di soccorso.

Gli investigatori l’avevano identificata grazie ai frammenti di un fanale e ad un video girato in via Cagliari, a Oristano, ma lei si è presentata spontaneamente al Comando provinciale di Oristano per autodenunciarsi: ha detto di non essersi fermata dopo l’impatto perché impaurita, pensando di aver investito un animale, lungo la strada buia.

continua a leggere su OristanoNoi

Mercoledì, 9 agosto 2023